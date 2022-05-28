L’Équipe: ПСЖ продаст Неймара из-за его конфликта с Мбаппе

Отношения между нападающими «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и Неймаром ухудшились.

По информации L’Équipe, ухудшение отношений между футболистами может привести к уходу Неймара. Отмечается, что клуб летом может выставить его на трансфер.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Нападающий выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Боссы ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.

Ранее Мбаппе признался, что обсуждал своё будущее с президентом Франции Эммануэлем Макроном.