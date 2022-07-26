Football Espana: «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Депая

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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Football Espana: «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Депая
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Reaves

Итальянский клуб заинтересован в подписании 28-летнего футболиста, сообщает Football Espana.

Уточняется, что форвард может получать меньше игрового времени после подписания Левандовски и Рафиньи.

Депай присоединился к «Барселоне» в 2021 году. В сезоне-2021/22 футболист провёл 37 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Хави отреагировал на информацию о том, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону».

 

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