Football Espana: «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Депая
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Итальянский клуб заинтересован в подписании 28-летнего футболиста, сообщает Football Espana.
Уточняется, что форвард может получать меньше игрового времени после подписания Левандовски и Рафиньи.
Депай присоединился к «Барселоне» в 2021 году. В сезоне-2021/22 футболист провёл 37 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Хави отреагировал на информацию о том, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону».