Football Espana: «Ювентус» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Итальянский клуб заинтересован в подписании 28-летнего футболиста, сообщает Football Espana.

Уточняется, что форвард может получать меньше игрового времени после подписания Левандовски и Рафиньи.

Депай присоединился к «Барселоне» в 2021 году. В сезоне-2021/22 футболист провёл 37 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Хави отреагировал на информацию о том, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону».