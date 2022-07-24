Алвес раскритиковал руководство «Барселоны» из-за ситуации с его контрактом

Защитник «Пумас» Дани Алвес негативно высказался о руководстве «Барселоны» из-за ситуации с продлением контракта.

«Я буду вечно благодарен «Барселоне», однако явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Они могли бы быть откровенны со мной, обсудив ситуацию лицом к лицу», — цитирует Алвеса AS.

По его словам, футболист почти месяц ждал решения по новому контракту, прежде чем ему сказали, что он покинет клуб.

Бразилец покинул «Барселону» свободным агентом по истечении контракта, который закончился 30 июня 2022 года.

Всего за испанский клуб 39-летний футболист провёл 402 матча и забил 22 мяча. В составе «Барселоны» Алвес выиграл 23 трофея, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас».