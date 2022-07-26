The Athletic: де Йонг считает трансфер из «Барселоны» в МЮ шагом назад

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает возможный переход в «Манчестер Юнайтед» шагом назад в своей карьере.

25-летний игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, и ему не нравится перспектива выступлений в Лиге Европы, в которой примет участие «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic. Также отмечается, что отношения полузащитника с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом, с которым он работал в «Аяксе», нельзя назвать особенными.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 47 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с де Йонгом.