The Athletic: де Йонг считает трансфер из «Барселоны» в МЮ шагом назад

Короткая ссылка
Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает возможный переход в «Манчестер Юнайтед» шагом назад в своей карьере.
The Athletic: де Йонг считает трансфер из «Барселоны» в МЮ шагом назад
  • Gettyimages.ru
  • © James Williamson - AMA

25-летний игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, и ему не нравится перспектива выступлений в Лиге Европы, в которой примет участие «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic. Также отмечается, что отношения полузащитника с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом, с которым он работал в «Аяксе», нельзя назвать особенными.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 47 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с де Йонгом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить