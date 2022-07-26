The Athletic: де Йонг считает трансфер из «Барселоны» в МЮ шагом назад
- Gettyimages.ru
- © James Williamson - AMA
25-летний игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, и ему не нравится перспектива выступлений в Лиге Европы, в которой примет участие «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic. Также отмечается, что отношения полузащитника с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом, с которым он работал в «Аяксе», нельзя назвать особенными.
Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 47 матчах.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с де Йонгом.