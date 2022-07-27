Хави назвал Дембеле особенным игроком

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал дубль форварда команды Усмана Дембеле в матче с «Ювентусом» (2:2).

«Он другой, Усман — особенный игрок. Это даёт нам многое в игре, особенно когда надо поменять игру. Мало у кого есть подобные игроки. Конечно, ему стоит быть более стабильным и забивать больше голов. Но этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен им и также считаю его очень преданным футболу», — приводит слова Хави AS.

Товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и туринским «Ювентусом» прошёл на стадионе «Колтон Боул» в США и завершился ничьёй 2:2.

В составе сине гранатовых два мяча забил Дембеле. В составе туринцев дубем отметился итальянский форвард Мойзе Кин.

Дембеле присоединился к «Барселоне» в 2017 году. В составе каталонского клуба француз провёл 150 матчей в которых забил 32 мяча и отдал 34 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о подписании нового контракта с Дембеле.