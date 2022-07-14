Дембеле продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года

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«Барселона» объявила о подписании нового контракта с нападающий Усманом Дембеле.
Дембеле продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года
  • AP

Соглашение с 25-летним игроком сборной Франции рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Французский форвард в 150 матчах забил 32 мяча. В составе «Барсы» он два раза стал чемпионом Испании. Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в €140 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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