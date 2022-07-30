Клопп — о победе над «Манчестер Сити»: каждая замена имела значение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу.

«Мне очень понравилась игра, но большую часть времени матча «Сити» смотрелся хорошо. Мы не всегда выигрываем, но все матчи интересны. В этой игре каждая замена в игре имела значение. Ребята готовы, и это хорошо», — цитирует Клоппа BBC.

По его словам, футболисты «Ливерпуля» использовали точные передачи на Дарвина Нуньеса в опасных зонах.

«А он вырывался в свободные зоны между линиями и хорошо завершал атаки», — добавил немецкий специалист.

«Ливерпуль» нанёс поражение «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

В составе «Ливерпуля» мячи забили Трент Александер-Арнольд (21-я минута), Мохаммед Салах (83-я, пенальти), Дарвин Нуньес (94-я). У МС отличился Хулиан Альварес (70-я).

«Ливерпуль» одержал 16-ю победу в Суперкубке.

Ранее новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил покер в товарищеском матче с «Лейпцигом».