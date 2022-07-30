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В «Боруссии» сообщили, что у Аллера злокачественная опухоль яичка

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У нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностирована злокачественная опухоль яичка.
В «Боруссии» сообщили, что у Аллера злокачественная опухоль яичка
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний футболист пройдёт курс химиотерапии и не сможет помочь команде в течение нескольких месяцев.

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Аллера 6 июля. Соглашение с нападающим подписано до 2026 года.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Аякс», он провёл 42 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в «Боруссию».

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