Sky Sport: нападающий «Краснодара» Кордоба может перейти в «Боруссию»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб ищет замену Себастьяну Аллеру, у которого была диагностирована опухоль яичка, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport Deutschland. Отмечается, что «Боруссия» рассматривает Мауро Икарди из ПСЖ, Кшиштофа Пентека из «Герты», Эдина Джеко из «Интера».

В сезоне-2021/22 колумбийский форвард провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Кордоба рассказал о своём будущем.