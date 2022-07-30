«Бавария» обыграла «Лейпциг» и в десятый раз завоевала Суперкубок Германии
Игра, которая прошла на поле стадиона «Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.
В составе «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31-я), Бенжамен Павар (45-я), Серж Гнаби (65-я),
Лерой Зане (98-я). В команде Доменико Тедеско отличились Марцель Хальстенберг (59-я), Кристофер Нкунку (77-я, пенальти), Дани Ольмо (89-я).
«Бавария» в десятый раз стала победителем Суперкубка.
Ранее сообщалось, что хет-трик Гуса Тиля помог ПСВ обыграть «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов.