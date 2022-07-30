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«Бавария» обыграла «Лейпциг» и в десятый раз завоевала Суперкубок Германии

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Мюнхенская «Бавария» переиграла «Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Юлиана Нагельсмана.

В составе «Баварии» мячи забили Джамал Мусиала (14-я минута), Садио Мане (31-я), Бенжамен Павар (45-я), Серж Гнаби (65-я),
Лерой Зане (98-я). В команде Доменико Тедеско отличились Марцель Хальстенберг (59-я), Кристофер Нкунку (77-я, пенальти), Дани Ольмо (89-я).

«Бавария» в десятый раз стала победителем Суперкубка.

Ранее сообщалось, что хет-трик Гуса Тиля помог ПСВ обыграть «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов.

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