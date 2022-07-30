Хет-трик Тиля помог ПСВ обыграть «Аякс» в матче за Суперкубок

ПСВ обыграл «Аякс» в матче за Суперкубок Голландии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Руда ван Нистелроя.

В составе команды из Эйндховена хет-трик оформил бывший полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль (32-я, 45-я, 69-я минуты). Также мячи забили Коди Гакпо (65-я), Ксави Симонс (91-я).

У «Аякса» отличились Стивен Бергвейн (15-я), Антони (54-я), Мохаммед Кудус (72-я).

Команда из столицы Нидерландов во втором тайме осталась в меньшинстве после удаления Кэлвина Бейсси (76-я).

4 июля было объявлено о трансфере Тиля в ПСВ. Полузащитник перешёл в «Спартак» из АЗ за €15 млн в августе 2019 года. На его счету 24 игры, два забитых мяча и три результативных паса в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что Тиль поблагодарил футболистов «Фейеноорда», с которыми играл на правах аренды в сезоне-2021/22.