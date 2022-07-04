Тиль — о «Фейеноорде»: вы вернули мне радость футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Гус Тиль поблагодарил футболистов «Фейеноорда», с которыми играл на правах аренды в сезоне-2021/22.

«Вы приняли меня с распростёртыми объятиями и вернули мне радость футбола. Поэтому мне больно покидать вас сейчас. Я всегда буду благодарен вам за возможности, которые вы мне дали, и за вашу теплоту, страсть и преданность. Я буду очень по вам скучать», — написал Тиль в соцсетях.

В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды в «Фейеноорде», в составе которого провёл 49 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.

Напомним, что 24-летний футболист перешёл в «Спартак» из АЗ за €15 млн в августе 2019 года. На его счету 24 игры, два забитых мяча и три результативных паса в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что Тиль продолжит карьеру в нидерландском футбольном клубе ПСВ.