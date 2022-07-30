Гол Салаха принёс победу «Ливерпулю» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок
- AP
- © Frank Augstein
Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр» в Лестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.
В составе «Ливерпуля» мячи забили Трент Александер-Арнольд (21-я минута), Мохаммед Салах (83-я, пенальти), Дарвин Нуньес (94-я). У МС отличился Хулиан Альварес (70-я).
«Ливерпуль» одержал 16-ю победу в Суперкубке.
Ранее новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил покер в товарищеском матче с «Лейпцигом».