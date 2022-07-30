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Гол Салаха принёс победу «Ливерпулю» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок

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«Ливерпуль» нанёс поражение «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии по футболу.
Гол Салаха принёс победу «Ливерпулю» над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок
  • AP
  • © Frank Augstein

Игра, которая прошла на поле стадиона «Кинг Пауэр» в Лестере, завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

В составе «Ливерпуля» мячи забили Трент Александер-Арнольд (21-я минута), Мохаммед Салах (83-я, пенальти), Дарвин Нуньес (94-я). У МС отличился Хулиан Альварес (70-я).

«Ливерпуль» одержал 16-ю победу в Суперкубке.

Ранее новичок «Ливерпуля» Нуньес оформил покер в товарищеском матче с «Лейпцигом».

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