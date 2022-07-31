«Реал» уверенно обыграл «Ювентус» в товарищеском матче

Мадридский «Реал» обыграл туринский «Ювентус» в товарищеском матче предсезонной подготовки.

Встреча прошла в Калифорнии (США) на стадионе «Роуз Боул» и завершилась победой «королевского клуба» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Серхио Асенсио.

Напомним, что на предсезонном турнире «Реал» уступил «Барселоне» (0:1), а также сыграл вничью с «Америкой» (2:2). «Ювентус» же обыграл «Гвадалахара Чивас» (2:0) и завершил матч с «Барселоной» вничью (2:2).

Ранее Карло Анчелотти рассказал о составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА.