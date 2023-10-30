Юран считает, что Мбаппе должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказал мнение, кто должен получить награду «Золотой мяч» в сезоне-2022/23.

«На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов. Он давно подтверждает свой уровень. Я не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выделялся. Мне симпатизирует Мбаппе, поэтому я бы проголосовал за него», — цитирует Юрана «Чемпионат».

В тройку номинантов на премию вошли Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Мбаппе.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября в парижском театре Шатле.

В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент ПСЖ заявил, что Мбаппе заслуживает «Золотого мяча».