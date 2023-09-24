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Президент ПСЖ заявил, что Мбаппе заслуживает «Золотого мяча»

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи высказался о нападающем парижского клуба и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — часть нашей семьи. Я горжусь тем, что делает Килиан, и тем, что делает вся команда. Он — лучший футболист в мире и заслуживает «Золотого мяча», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил восемь мячей в пяти матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее гол Мбаппе принёс ПСЖ победу над дортмундской «Боруссией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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