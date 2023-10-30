Сёмин: Месси сыграл главную роль в чемпионстве Аргентины и заслужил «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что Месси заслужил «Золотой мяч» в сезоне-2022/23.

«Наверное, самое важное — чемпионат мира по футболу. Важнее титула нет! Месси сыграл самую главную роль в победе Аргентины. Чемпион мира, капитан команды. Месси как никогда заслужил «Золотой мяч», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.