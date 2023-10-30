Сёмин: Месси сыграл главную роль в чемпионстве Аргентины и заслужил «Золотой мяч»
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«Наверное, самое важное — чемпионат мира по футболу. Важнее титула нет! Месси сыграл самую главную роль в победе Аргентины. Чемпион мира, капитан команды. Месси как никогда заслужил «Золотой мяч», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».
Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.