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Осинькин считает, что в этом году «Золотой мяч» заслужил Холанд

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему приз «Золотой мяч» заслуживает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Осинькин считает, что в этом году «Золотой мяч» заслужил Холанд
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд», — цитирует тренера «Чемпионат».

В тройку номинантов на премию вошли Холанд, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. 

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября в парижском театре Шатле.

Ранее сообщалось, что Винисиус станет лауреатом одной из наград на церемонии вручения «Золотого мяча».

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