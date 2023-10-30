Осинькин считает, что в этом году «Золотой мяч» заслужил Холанд

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему приз «Золотой мяч» заслуживает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд», — цитирует тренера «Чемпионат».

В тройку номинантов на премию вошли Холанд, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября в парижском театре Шатле.

Ранее сообщалось, что Винисиус станет лауреатом одной из наград на церемонии вручения «Золотого мяча».