Осинькин считает, что в этом году «Золотой мяч» заслужил Холанд
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«Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что сейчас приз больше заслуживает Холанд», — цитирует тренера «Чемпионат».
В тройку номинантов на премию вошли Холанд, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября в парижском театре Шатле.
Ранее сообщалось, что Винисиус станет лауреатом одной из наград на церемонии вручения «Золотого мяча».