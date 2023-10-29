Беллингем поблагодарил экс-тренера «Торпедо» после дубля в ворота «Барселоны»
- AP
- © Joan Monfort
«Какая радость снова увидеть тебя на поле и посмотреть, каким игроком ты стал», — написал Клотет под совместным фото в соцсетях.
«Как всегда, приятно видеть вас, спасибо за всё», — ответил на публикацию Беллингем.
Отметим, что Беллингем дебютировал в профессиональном футболе при Клотете в «Бирмингеме».
28 октября «Реал» победил «Барселону» (2:1). Беллингем в этой игре оформил дубль.
Ранее Хави прокомментировал поражение своей команды в матче с «Реалом».