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Беллингем поблагодарил экс-тренера «Торпедо» после дубля в ворота «Барселоны»

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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поблагодарил бывшего тренера «Торпедо» Жозепа Клотета после победы над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Беллингем поблагодарил экс-тренера «Торпедо» после дубля в ворота «Барселоны»
  • AP
  • © Joan Monfort

«Какая радость снова увидеть тебя на поле и посмотреть, каким игроком ты стал», — написал Клотет под совместным фото в соцсетях.

«Как всегда, приятно видеть вас, спасибо за всё», — ответил на публикацию Беллингем.

Отметим, что Беллингем дебютировал в профессиональном футболе при Клотете в «Бирмингеме».

28 октября «Реал» победил «Барселону» (2:1). Беллингем в этой игре оформил дубль.

Ранее Хави прокомментировал поражение своей команды в матче с «Реалом».

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