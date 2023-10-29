Беллингем поблагодарил экс-тренера «Торпедо» после дубля в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поблагодарил бывшего тренера «Торпедо» Жозепа Клотета после победы над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Какая радость снова увидеть тебя на поле и посмотреть, каким игроком ты стал», — написал Клотет под совместным фото в соцсетях.

«Как всегда, приятно видеть вас, спасибо за всё», — ответил на публикацию Беллингем.

Отметим, что Беллингем дебютировал в профессиональном футболе при Клотете в «Бирмингеме».

28 октября «Реал» победил «Барселону» (2:1). Беллингем в этой игре оформил дубль.

Ранее Хави прокомментировал поражение своей команды в матче с «Реалом».