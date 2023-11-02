МЮ проиграл «Ньюкаслу» и сложил полномочия победителя Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Ньюкасла» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Эдди Хау.

Мячи забили Мигель Альмирон (28-я минута), Льюис Холл (36-я), Джо Уиллок (60-я).

В других матчах дня «Ипсвич» дома уступил «Фулхэму» (1:3), «Эвертон» нанёс поражение «Бёрнли» (3:0).

МЮ в сезоне-2022/23 в финале турнира переиграл «Ньюкасл» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что гол Дарвина Нуньеса принёс победу «Ливерпулю» над «Борнмутом» в 1/8 финала Кубка лиги.