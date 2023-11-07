Энрике заявил, что оптимистично настроен на матч с «Миланом» в ЛЧ
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«Мы играем с очень хорошей командой на историческом стадионе и в сложной группе. Я настроен оптимистично, потому что игроки находятся в хорошей форме», — заявил Энрике на пресс-конференции.
Встреча между командами пройдёт 7 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
ПСЖ (шесть очков) занимает первое место в группе. Далее располагаются «Боруссия» (четыре), «Ньюкасл» (четыре) и «Милан» (два).
Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» собираются забросать Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми деньгами на игре с ПСЖ.