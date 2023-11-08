«Атлетико» забил шесть безответных мячей «Селтику» в Лиге чемпионов

«Атлетико» на своём поле нанёс разгромное поражение «Селтику» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы E на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Диего Симеоне.

Мячи забили Антуан Гризманн (6-я, 60-я минуты), Альваро Мората (45-я, 76-я), Самуэл Лино (66-я), Сауль Ньигес (85-я).

Шотландская команда доигрывала матч в меньшинстве после удаления в середине первого тайма Дайдзэна Маэда (23-я).

В параллельном матче «Лацио» переиграл «Фейеноорд» со счётом 1:0.

«Атлетико» (восемь очков) занимает первое место в группе. Далее располагаются «Лацио» (семь), «Фейеноорд» (шесть), «Селтик» (одно).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» проиграл на выезде «Лас-Пальмасу» в Примере.