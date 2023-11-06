Британский танк: Кейн становится лидером «Баварии» и переписывает рекорды результативности Бундеслиги

Гарри Кейн максимально быстро вписался в состав «Баварии» и стал её новым лидером. Нападающий за три неполных месяца забил 17 мячей, 15 из которых в Бундеслиге, благодаря чему побил рекорд результативности, державшийся 60 лет. При этом капитан сборной Англии уже записал себе в актив три хет-трика, а в матче с «Дармштадтом» отправил мяч в ворота соперника со своей половины поля. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель полагает, что подопечный на этом не остановится и продолжит вдохновлять партнёров и радовать болельщиков.

Три хет-трика и гол со своей половины поля

Гарри Кейн с ходу принялся отрабатывать заплаченные за него летом «Баварией» €95 млн. С одной стороны, мало кто сомневался, что один из самых результативных футболистов в истории чемпионата Англии заиграет в Германии. Но за без малого три месяца, прошедших с момента переезда в Мюнхен, он проявил себя невероятно ярко.

Статистика нападающего поражает воображение. В первых 14 матчах за мюнхенцев во всех турнирах он набрал 24 (17 + 7) очка. В десяти стартовых турах Бундеслиги он и вовсе отличился 15 раз и побил рекорд Клауса Матишака, установленный в далёком 1963-м. Нет равных ему и в других ведущих чемпионатах Европы. Для сравнения: в активе Лаутаро Мартинеса (Серия А) — 12 голов, Эрлинга Холанда (АПЛ) — 11, а у Килиана Мбаппе (Лига 1) и Джуда Беллингема (Примера) — по 10. Все они лидируют в гонках бомбардиров.

Установил форвард и несколько других достижений: стал четвёртым англичанином, оформившим хет-трик в первенстве Германии, и первым игроком, набравшим 10 очков (7 + 3) в пяти стартовых противостояниях Бундеслиги, а также преодолел отметку 300 голов на клубном уровне. Кажется, британец в состоянии побить и рекорд по количеству мячей в дебютном сезоне турнира, который пока удерживает Уве Зеелер (30).

Даже удивительно, что с такой результативностью Кейн не сумел огорчить в чемпионате сразу двух соперников — «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Фрайбург». Зато он оформил три хет-трика: в матчах с «Бохумом», «Дармштадтом» и «Боруссией» из Дортмунда в прошедшую субботу.

Причём в матче с предпоследними Гарри отметился самым эффектным голом. Получив передачу на своей половине и увидев, что голкипер гостей Марсель Шуэн вышел далеко из ворот, он отправил мяч с правой ноги ему точно за шиворот.

«Краем глаза заметил странное местоположение вратаря. По-моему, счёт тогда был 4:0 в нашу пользу, поэтому подумал: почему бы и не пробить? И пока мяч находился в воздухе, я молился, чтобы он пролетел под перекладиной. К счастью, так и случилось», — признался англичанин после финального свистка.

Неплохая статистика у Кейна и в Лиге чемпионов. В трёх матчах он не отметился голом только в одном — с «Копенгагеном». Зато в противостояниях с «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем» набрал по два очка.

На действиях британца не сказывается даже критика, ведь коллектив, несмотря на отсутствие поражений в Бундеслиге, пока дышит в спину выдавшему шикарный старт «Байеру», а в других национальных соревнованиях не снискал славы. В Суперкубке подопечных Томаса Тухеля унизил «Лейпциг», а в Кубке страны оставил за бортом выступающий в третьем по силе дивизионе «Саарбрюкен». Всё это дало поводы недоброжелателям шутить на тему отсутствия у футболиста трофеев, ведь его прежняя команда «Тоттенхэм» на данный момент лидирует в АПЛ.

Отличная работа в подыгрыше и невероятная реализация

Не будь в составе Кейна, «Бавария» могла столкнуться куда с большими проблемами, ведь вокруг него строится вся игра. Поразительно, насколько быстро форвард влился в коллектив и почувствовал себя своим. Как и в «Тоттенхэме», он комфортно ощущает себя в роли как «девятки», так и «десятки». В позиционных атаках новобранец здорово открывается на линии офсайда и поражает чужие ворота с близкой дистанции. Таких мячей в текущем сезоне он забил немало.

А при быстрых выпадах он оттягивается к центральному кругу и, получая пас, вырезает великолепные передачи на ход партнёрам. Можно вспомнить диагональ на Лероя Зане в игре с «Вердером» со своей половины, после которой партнёр реализовал выход один на один. Точно по такой же схеме он вывел Зане на рандеву с вратарём в противостоянии с «Бохумом». Практически в каждом матче Кейн находит возможность для подобных решений. Если он оказывается с мячом и разворачивается лицом к воротам, остановить его практически невозможно.

В компании с таким одноклубником проявляют себя быстрые техничные вингеры, которых в ростере красных достаточно: Кингсли Коман, Серж Гнабри, Джамал Мусиала и другие. Они получают возможность врываться в свободные зоны, которые оставляет им нападающий, уводя за собой защитников.

Особенно тонкое взаимопонимание у Кейна наладилось с Зане. На двоих они соорудили уже шесть голов. Показательно, что в пяти случаях именно Гарри ассистировал немцу. Такое, например, произошло в игре с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ, когда форвард выполнил аккуратную скидку, а партнёр открыл счёт хлёстким ударом с линии штрафной.

Но, несмотря на семь результативных передач, главное достоинство нападающего — нацеленность на чужие ворота. В нынешнем сезоне Бундеслиги он занимает второе место по числу ударов в среднем за матч (4,3), уступая только Виктору Бонифасе из «Байера» (5,4). Для сравнения: в последнем розыгрыше АПЛ англичанин наносил 3,4 выстрела.

Хорош он и в других аспектах. Например, лидирует в команде по заработанным на себе фолам (1,8). Пару раз он своей активностью в чужой штрафной вынуждал оппонентов нарушать правила и сам реализовывал пенальти. А в уже упомянутом поединке с «Дармштадтом» заставил Матея Маглицу сорвать выход один на один ценой удаления. Аутсайдер, до того потерявший ещё одного исполнителя, вторую половину провёл вдевятером и пропустил восемь безответных мячей. К слову, в той встрече Кейн нанёс рекордные для себя девять ударов и упустил несколько верных шансов.

Но в целом реализация звезды находится на запредельном уровне. Так, по ожидаемым голам (xG) он должен был отличиться в Бундеслиге 10-11 раз (10,67), но в итоге сделал это 15. Чуть больший «перебор» только у Серу Гирасси из «Штуттгарта» (5,64). Именно такого бомбардира не хватало «Баварии» в прошлом сезоне после ухода Роберта Левандовски, когда самый результативный игрок коллектива Гнабри забил в чемпионате всего 14. Новичок уже побил тот результат, хотя сезон не достиг и экватора.

«Он не просто талантлив — это совершенно точно исполнитель мирового класса. У него есть талант, способности, своя особая аура, индивидуальность, а также любовь и приверженность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть АПЛ, и я думаю, ещё какое-то время можем этим гордиться. Подписание контракта с ним — великое событие. Гарри великолепно стартовал и, тренируясь с нами всё больше и воссоединившись с родными после их приезда, станет играть ещё лучше. Мы увидим всю мощь его потенциала, когда он почувствует себя здесь как дома», — не устаёт хвалить подопечного Томас Тухель.

Восхищение Тухеля и признание Кейна

Важно, что и сам Кейн выиграл от переезда в «Баварию». Ему явно наскучила роль условного «первого парня на деревне». И в 30 лет он наконец решился на переход в топ-клуб. Гарри не скрывал, что хочет не только завоевать трофеи, но и продолжать расти и совершенствоваться.

«Чтобы оказаться среди лучших бомбардиров и в принципе лучших футболистов в мире, мне нужно выступать в ЛЧ и бороться за титулы. Просто мне показалось, что прошлый сезон вышел неплохим лично для меня, но не для команды в целом. Я решил, что пора сделать следующий шаг и принять очередной вызов. За время нахождения в составе мюнхенцев чаще всего я испытывал напряжение: ты не просто хочешь победить — ты должен выиграть <…> Это напряжение иного рода, и я думаю, оно лишь поможет мне играть лучше на самых престижных турнирах и показывать более высокий уровень», — объяснял футболист.

«Баварии» также требовался по-настоящему звёздный мастер. Неслучайно член наблюдательного совета мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге после приобретения нападающего признался: в раздевалке в последние годы не хватало «вождей». Об уровне сделки свидетельствовал и другой важный аспект. За один день коллектив реализовал 10 тыс. футболок Гарри и установил суточный рекорд от продажи атрибутики в клубных магазинах, включая интернет-продажи.

А по словам Тухеля, новичок с первых же дней пребывания в команде начал вдохновлять партнёров собственным отношением к делу и работоспособностью.

«Его влияние очень велико, ведь все в той или иной степени влияют на других — этот факт нельзя недооценивать. Он первым приходит на тренировки, отличается некоторой непринуждённостью, своей особой индивидуальностью, любовью к занятиям. И если ты такой прекрасный футболист, то всё, что ты делаешь, оказывает определённое влияние. Подмечаются все детали твоего поведения в раздевалке: какое впечатление ты производишь, насколько открыт, когда выходишь на поле, как тренируешься. У него всё на образцовом уровне, поэтому здорово, что он с нами», — подчёркивал специалист.

Сам же форвард заявил, что в 30 лет карьера для него только начинается, и выразил желание провести на самом высоком уровне ещё восемь-девять сезонов. В качестве примеров для себя он назвал Лионеля Месси, Роберта Левандовски и Златана Ибрагимовича.

Англичанин старается максимально быстро сблизиться с новыми одноклубниками и вне раздевалки. Так, в конце сентября он вместе с одним из главных старожилов «Баварии», Томасом Мюллером, и Тухелем посетил известный пивной фестиваль Октоберфест. Наверняка добавило ему положительных эмоций и рождение сына Генри Эдварда, которое символически состоялось почти сразу после дебюта за красных.