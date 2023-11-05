Мусиала: чувствую себя крайне комфортно, когда впереди играет Кейн

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала оценил игру нападающего Гарри Кейна.

«Чем больше игр мы с ним играем, тем лучше становимся. Чувствую себя крайне комфортно, когда впереди играет Кейн. Он отдаёт потрясающие передачи. Думаю, чем больше игр мы проведём вместе, тем больше моментов я буду реализовывать», — приводит слова Мусиалы журналист Мануэль Вет в социальных сетях.

Напомним, что бывший форвард «Тоттенхэма» оформил хет-трик в матче десятого тура с «Боруссией» (4:1). 30-летний футболист записал в свой актив 15-й гол в сезоне-2023/24 и стал первым игроком в истории Бундеслиги, который смог добиться подобного в десяти стартовых матчах турнира.

Кейн в августе 2023 года перешёл в «Баварию», подписав с немецким клубом контракт до июня 2027 года. Футболист является бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся.