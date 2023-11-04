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ESPN: Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может перейти в мадридский «Реал».
ESPN: Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся
  • Gettyimages.ru

По информации ESPN, трансфер может состояться при условии, что мадридцы не смогут подписать в летнее трансферное окно нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. 

В нынешнем сезоне 20-летний Мусиала провёл 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены в том, что Мбаппе перейдёт в клуб следующим летом.

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