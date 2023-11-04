ESPN: Мусиала перейдёт в «Реал», если сделка с Мбаппе сорвётся

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может перейти в мадридский «Реал».

По информации ESPN, трансфер может состояться при условии, что мадридцы не смогут подписать в летнее трансферное окно нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне 20-летний Мусиала провёл 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Реале» уверены в том, что Мбаппе перейдёт в клуб следующим летом.