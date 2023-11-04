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Кейн стал первым игроком, забившим 15 мячей в десяти первых матчах Бундеслиги

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает устанавливать рекорды в чемпионате Германии по футболу.

Бывший форвард «Тоттенхэма» оформил хет-трик в матче десятого тура с «Боруссией» (4:1). 30-летний футболист записал в свой актив 15-й гол в сезоне-2023/24 и стал первым игроком в истории Бундеслиги, который смог добиться подобного в десяти стартовых матчах турнира.

Кейн в августе 2023 года перешёл в «Баварию», подписав с немецким клубом контракт до июня 2027 года. Футболист является бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе превзошёл достижение Тьерри Анри в Лиге чемпионов.

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