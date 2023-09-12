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Кейн: трофеи — не единственная причина перехода в «Баварию»

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о причинах перехода в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма».
Кейн: трофеи — не единственная причина перехода в «Баварию»
  • AP
  • © Martin Meissner

«Трофеи — не единственная причина. Мне нужно играть на самом высоком уровне. Если хочу быть в окружении лучших игроков мира — мне нужно играть в Лиге чемпионов и сражаться за титулы», — цитирует Кейна The Guardian.

Напомним, что игрок стал футболистом мюнхенской команды в летнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 Кейн сыграл четыре матча за «Баварию», забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кейн назвал разницу между «Баварией» и «Тоттенхэмом».

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