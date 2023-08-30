Кейн — о «Баварии»: наконец-то я в побеждающем клубе

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал разницу между мюнхенским клубом и «Тоттенхэмом», за который он ранее выступал.

«Здесь другой менталитет. Это улучшает меня как игрока, помогает прогрессировать. Я хочу бороться за трофеи и Лигу чемпионов. Наконец-то я в побеждающем клубе», — цитирует Кейна Bild.

Напомним, что игрок стал футболистом мюнхенской команды в летнее трансферное окно.

27 августа «Бавария» на своём поле нанесла поражение «Аугсбургу» со счётом 3:1 в матче второго тура чемпионата Германии. Английский форвард в игре отметился дублем.

Ранее сообщалось, что Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч».