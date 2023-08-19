Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новый клуб.

«Я приехал сюда, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год. Если всё будет хорошо, а я буду много забивать, то смогу получить «Золотой мяч», — цитирует Кейна Football Daily.

Англичанин подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. В прошедшем сезоне за «Тоттенхэм» он забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кейн забил первый мяч за «Баварию» в дебютном матче в Бундеслиге.