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Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит, что сможет выиграть «Золотой мяч» после перехода в новый клуб.
Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Я приехал сюда, чтобы совершенствоваться и получить новый вызов благодаря необходимости выигрывать титулы каждый год. Если всё будет хорошо, а я буду много забивать, то смогу получить «Золотой мяч», — цитирует Кейна Football Daily.

Англичанин подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. В прошедшем сезоне за «Тоттенхэм» он забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Кейн забил первый мяч за «Баварию» в дебютном матче в Бундеслиге.

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