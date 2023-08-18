Кейн забил первый мяч за «Баварию» в дебютном матче в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт забитым мячам за мюнхенскую команду в чемпионате Германии по футболу.

Форвард сборной Англии отличился на 75-й минуте в матче первого тура с «Вердером». В первом тайме Кейн оформил голевой пас.

Счёт в игре на стадионе «Везерштадион» в Бремене 2:0 в пользу команды Томаса Тухеля.

Англичанин подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. В прошедшем сезоне за «Тоттенхэм» он забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Ранее Кейн заявил, что планирует завоевать все трофеи в новом сезоне с мюнхенским клубом.