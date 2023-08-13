Кейн: хочу завоевать с «Баварией» все трофеи в этом сезоне
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«В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи. Эту цель ставит каждый член нашей команды. Думаю, если к концу сезона мы не завоюем хотя бы один из трофеев — все будут разочарованы», — приводит слова Кейна Bayern&Germany в социальных сетях.
Соглашение рассчитано до 2027 года. Англичанин будет выступать под девятым номером.
В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил дебют нападающего Гарри Кейна за команду в матче за Суперкубок с «Лейпцигом».