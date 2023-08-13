Тухель — о дебюте Кейна за «Баварию»: мне жаль его

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил дебют нападающего Гарри Кейна за команду в матче за Суперкубок с «Лейпцигом».

«Мне жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели. Гарри лёг спать в три утра. Нам нужно учиться у него, а не ему у нас. Он поможет нам выбраться из этого круга», — сказал Тухель.

Игра на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марко Розе.

30-летний форвард сборной Англии вышел на поле на 63-й минуте. Он заменил Матиса Теля.

Ранее сообщалось, что Кейн провёл первую тренировку в составе «Баварии».