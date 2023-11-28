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«Бавария» продлила контракты с Нойером и Ульрайхом до 2025 года

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Голкиперы Мануэль Нойер и Свен Ульрайх продлили контракты с «Баварией».
«Бавария» продлила контракты с Нойером и Ульрайхом до 2025 года
  • globallookpress.com
  • © Star-Images/Keystone Press Agency

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения рассчитаны до 2025 года.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Напомним, что в декабре голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Он перенёс операцию. 28 августа вратарь возобновил тренировки в общей группе «Баварии».

Ульрайх перешёл в команду в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Нойер женился на 23-летней гандболистке Биссель.

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