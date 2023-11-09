Триллер в Копенгагене, дубль Кейна в Мюнхене и спасение Лунина в Мадриде: чем завершился четвёртый тур Лиги чемпионов

Удаление Маркуса Рашфорда позволило «Копенгагену» отыграться со счёта 0:2 и победить «Манчестер Юнайтед», а дубль Гарри Кейна в концовке помог «Баварии» дожать «Галатасарай». Травма Кепы Аррисабалаги не помешала «Реалу» разгромить «Брагу», а вышедший вместо него в старте Андрей Лунин отразил пенальти. «Реал Сосьедад» смял за 21 минуту «Бенфику» при участии Арсена Захаряна, а «Арсенал» второй раз подряд расправился с «Севильей». Чем завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Блицкриг «Реал Сосьедад»

Второй день четвёртого тура бодро открыл «Реал Сосьедад». Подопечным Иманола Альгуасиля хватило 20 с небольшим минут, чтобы снять все вопросы о победителе в матче с «Бенфикой». Первый мяч влетел в ворота украинца Анатолия Трубина уже на шестой минуте, после того как Микель Мерино на дальней штанге скорректировал неудавшийся удар Айена Муньоса.

Вскоре Флорентино Луиш грубо ошибся в передаче назад, а Николас Отаменди проиграл забег Микелю Оярсабалю, несмотря на фору в три корпуса. Капитан баскской команды убежал на рандеву с голкипером и оставил его не у дел в ближней дуэли — 2:0. А спустя ещё немного времени Андер Барренечеа воспользовался проникающей передачей Мерино и послал мяч в правую девятку.

Между вторым и третьим голами «Реал Сосьедад» забил ещё дважды, однако оба взятия ворот были отменены: сначала — из-за игры рукой Мерино, затем — из-за офсайда Оярсабаля. Кроме того, на 27-й минуте баски не реализовали пенальти: Отаменди снёс в штрафной капитана бело-голубых, после чего Браис Мендес проверил на прочность штангу.

По данным Opta, менее чем за четверть матча команда Иманоля Альгуасиля установила сразу два исторических достижения. Во-первых, «Реал Сосьедад» забил больше, чем за семь последних домашних игр в Лиге чемпионов, вместе взятых (2). Во-вторых, баски всего второй раз трижды поразили ворота соперника за одну встречу в главном турнире Европы. Последний раз им это удалось аж в 1982 году в матче с исландским «Викингуром».

Во втором тайме «Бенфика» отыграла один гол усилиями Рафы Силвы, однако испортить праздник хозяевам португальцы так и не смогли. Испанская команда одержала первую домашнюю победу в Лиге чемпионов после дебюта в 2003 году, когда за неё ещё играл Валерий Карпин.

На этот раз без россиян тоже не обошлось: Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте, но успел коснуться мяча всего восемь раз. Остаётся надеяться, что в плей-офф, куда «Реал Сосьедад» уже пробился, бывший полузащитник «Динамо» будет более востребован.

Удаление Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» испытал колоссальные трудности во всех матчах первого круга группового этапа, но игра в Копенгагене началась для «красных дьяволов» подозрительно спокойно. Главным героем стартового отрезка стал Расмус Хойлунд, который дважды поразил ворота бывшей команды: сначала замкнул прострел Скотта Мактоминея на дальней штанге, а затем добил мяч в ворота после удара Алехандро Гарначо.

Переломным моментом в игре стало удаление Маркуса Рэшфорда на 41-й минуте: англичанин решил отработать в обороне и наступил шипами на голень Элиасу Йелерту. Эта красная карточка стала для нападающего всего второй в карьере — первую он получил пять лет назад в матче с «Бёрнли».

Мохамед Эльюнусси оперативно отыграл один гол, а после эпизода с болельщиком судьи добавили к первому тайму аж 13 минут, и девятая из них стала для МЮ роковой: Гарри Магуайр сыграл рукой в штрафной, а Диогу Гонсалвеш реализовал пенальти и восстановил паритет.

После перерыва «Копенгаген» вернул гостям должок: на этот раз мяч коснулся руки одного из датчан, после чего Бруну Фернандеш безошибочно исполнил 11-метровый. Впрочем, хозяев этот гол нисколько не смутил: они смело пошли вперёд и вскоре были вознаграждены за старания.

На 83-й минуте Лукас Лерагер выиграл борьбу у Диогу Далота на дальней штанге и отправил мяч в сетку после подачи Расмуса Фалька, а спустя пять минут 17-летний Руни Бардегджи забил победный гол сложным для вратаря ударом с отскоком от газона и обеспечил большой футбольный праздник в датской столице. В компенсированное время Гарри Магуайр мог добыть для МЮ ничью, но с линии штрафной попал в перекладину.

«Копенгаген» сотворил главную сенсацию среды, а манкунианцы впервые потерпели поражение в Лиге чемпионов, выигрывая по ходу встречи с разницей в два мяча. При этом «Юнайтед» проиграл девять из 17 матчей во всех турнирах — последний раз такое случалось в сезоне-1973/74, по итогам которого команда вылетела в низшую лигу. Кажется, дни Эрика тен Хага в Манчестере почти сочтены.

Дубль Кейна

В другом матче группы обошлось без неожиданностей, но и лёгкой победу «Баварии» назвать никак нельзя. Мюнхенцы играли дома, однако обширная турецкая диаспора, проживающая в Германии, создала гостям комфортную атмосферу: на трибунах собрались 15 тыс. фанатов «Галатасарая».

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Не добавлял оптимизма команде Томаса Тухеля и перформанс немецких болельщиков, которые вывесили на трибунах огромную красно-белую футболку с надписью: «Клубные цвета неприкосновенны». Дело в том, что «Бавария» играла в гостевой форме, поскольку домашняя сливалась с любым из двух комплектов соперника.

Мюнхенцы в течение всей встречи старались найти дорогу к воротам Фернандо Муслеры, но сделать это получилось лишь в самой концовке. На выручку пришёл Гарри Кейн, который сначала головой переправил мяч в сетку после подачи Йозуа Киммиха, а затем спокойно замкнул прострел Матиса Теля с фланга. Англичанин забил четыре гола в четырёх первых матчах Лиги чемпионов за «Баварию», а до него это удавалось только легендарному Рою Макаю.

В компенсированное время Седрик Бакамбю отыграл один мяч, но отобрать очки у команды Томаса Тухеля «Галатасарай» так и не смог. Мюнхенцы в 20-й раз вышли в плей-офф Лиги чемпионов. По этому показателю они уступают только мадридскому «Реалу», который преодолел групповую стадию 21 раз.

Сейв Лунина

Для королевского клуба неприятности наступили ещё до матча с «Брагой»: на разминке травму получил основной голкипер Кепа Аррисабалага, и его место в створе ворот занял Андрей Лунин. Серьёзная проверка ждала украинца уже на шестой минуте, когда Лукас Васкес сфолил в штрафной на Кристиане Борхе, а судья уверенно указал на точку. Альваро Джало мощно пробил в левый угол, но Лунин угадал направление удара и спас свою команду от гола.

Как оказалось, на старте поединка португальцы упустили едва ли не единственный реальный шанс отличиться. Без учёта пенальти «Брага» не наиграла даже на один ожидаемый гол (0,55), в то время как соперник создавал у её ворот момент за моментом.

До перерыва Браим Диас забил второй мяч в сезоне, открыв счёт, а затем настал черёд великолепного южноамериканского дуэта. На 59-й минуте Винисиус принял поперечную передачу от Васкеса, ушёл от Жозе Фонте и спокойно поразил ворота соперника. Спустя две минуты он уже выступил в роли ассистента Родриго, который своевременно ворвался в штрафную и легко перебросил голкипера. Для обоих бразильцев эти голы стали 17-ми в Лиге чемпионов, больше них за «Реал» забивали только Рауль, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Особенно важным успех в матче с «Брагой» стал для Карло Анчелотти: итальянец, опередив Алекса Фергюсона, стал абсолютным рекордсменом по победам в главном турнире Европы.

Бенефис Сака

Утешением для английских болельщиков после фиаско «Манчестер Юнайтед» в Дании стала уверенная победа «Арсенала» над «Севильей» со счётом 2:0. Испанцы выглядели абсолютно безлико на фоне хозяев: за весь матч они нанесли всего один удар по воротам соперника, а общий коэффициент ожидаемых голов составил ничтожные 0,21.

Если в октябрьской встрече феерил Габриэль Жезус, то вчера результат «канонирам» сделал Букайо Сака. На 29-й минуте англичанин пронёсся по правому флангу и прострелил на Леандро Троссарда так, что тому оставалось просто переправить мяч в сетку. А в середине второго тайма Габриэль Мартинелли вскрыл оборону соперника красивой диагональю на ход Сака, тот качнул Адриа Педросу и ударом с левой ноги удвоил преимущество лондонцев в счёте.

В параллельном матче ПСВ одолел «Ланс», что позволило «Арсеналу» укрепиться на первом месте в группе B. «Севилья» же осталась на четвёртой строчке и по-прежнему не имеет побед в своём активе.