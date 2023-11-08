Фанаты «Униона» устроили беспорядки в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов
- Gettyimages.ru
Как сообщает Corriere dello Sport, 7 ноября фанаты «Униона» вступили в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки в центре города.
В ответ сотрудники правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ.
В результате инцидента несколько болельщиков были задержаны.
Встреча между «Унионом» и «Наполи» состоится в среду, 8-го числа. Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнётся в 20:45 мск.
Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» напали на болельщиков «Пари Сен-Жермен» перед матчем Лиги чемпионов.