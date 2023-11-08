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Фанаты «Униона» устроили беспорядки в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов

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Более 200 болельщиков немецкого «Униона» устроили беспорядки в Неаполе перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».
Фанаты «Униона» устроили беспорядки в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Corriere dello Sport, 7 ноября фанаты «Униона» вступили в конфликт с полицией, взрывали петарды и бросали дымовые шашки в центре города.

В ответ сотрудники правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ.

В результате инцидента несколько болельщиков были задержаны.

Встреча между «Унионом» и «Наполи» состоится в среду, 8-го числа. Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнётся в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» напали на болельщиков «Пари Сен-Жермен» перед матчем Лиги чемпионов.

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