«Арсенал» обыграл «Севилью» в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Севилье» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы В на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Микеля Артеты.

Мячи забили Леандро Троссард (29-я минута), Букайо Сака (64-я).

В параллельном матче ПСВ на своём поле переиграл «Ланс» (1:0).

«Арсенал» (девять очков) лидирует в группе. Далее располагаются ПСВ (пять), «Ланс» (пять), «Севилья» (два).

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах «Арсенала» выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2023/24.