Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не выиграет АПЛ в этом сезоне
Каррагер считает, что у «Арсенала» нет подходящих форварда и вратаря для победы
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«Считаю, что у «Арсенала» нет подходящих форварда и вратаря для того, чтобы выиграть АПЛ. По моему мнению, с Рэмсдейлом чемпионом не станешь. А Райя играет сумбурно», — приводит слова Каррагера Daily Mail.
После 11 туров АПЛ «канониры» набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три балла.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.