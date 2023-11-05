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Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не выиграет АПЛ в этом сезоне

Каррагер считает, что у «Арсенала» нет подходящих форварда и вратаря для победы

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах лондонского «Арсенала» выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2023/24.
Каррагер объяснил, почему «Арсенал» не выиграет АПЛ в этом сезоне
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что у «Арсенала» нет подходящих форварда и вратаря для того, чтобы выиграть АПЛ. По моему мнению, с Рэмсдейлом чемпионом не станешь. А Райя играет сумбурно», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

После 11 туров АПЛ «канониры» набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три балла.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

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