Дубль Кейна принёс «Баварии» победу над «Галатасараем» и выход в плей-офф ЛЧ
Игра четвёртого тура группы А в Мюнхене завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей дубль оформил Гарри Кейн (80-я и 86-я минуты). У проигравших отличился Седрик Бакамбу (93-я).
Мюнхенский клуб набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Копенгаген» (четыре), на третьем — «Галатасарай» (четыре), на четвёртом — МЮ (три).
Ранее сообщалось, что фанат с флагом Палестины выбежал на поле игры «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».