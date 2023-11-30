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«Интер» отыграл три мяча и спас матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

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«Интер» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пятого тура группы D на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне завершилась со счётом 3:3.

В составе португальского клуба мячи забили Жоау Мариу (5-я, 13-я, 34-я минуты). В итальянской команде отличились Марко Арнаутович (51-я), Давиде Фраттези (58-я), Алексис Санчес (72-я).

«Интер» и «Реал Сосьедад» с 12 очками досрочно пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Далее в таблице расположились «Зальцбург» (три) и «Бенфика» (одно).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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