Гол и голевой пас Беллингема принёс «Реалу» волевую победу в ЛЧ над «Наполи»

«Реал» на своём поле обыграл «Наполи» в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пятого тура группы С на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива из Испании.

В составе мадридского клуба отличились Родриго (11-я минута), Джуд Беллингем (22-я), Николас Пас (84-я), Хоселу (94-я). В команде из Италии мячи забили Джованни Симеоне (9-я), Андре Замбо Ангисса (47-я).

В параллельном матче «Брага» сыграла вничью с «Унионом» (1:1).

«Реал» (15 очков) и «Наполи» (семь) пробились в плей-офф Лиги чемпионов. Далее в таблице расположились «Брага» (четыре) и «Унион» (два).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.