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«Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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«Арсенал» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лансу» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пятого тура группы В на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 6:0 в пользу английского клуба.

Мячи забили Кай Хаверц (13-я минута), Габриэл Жезус (21-я), Букайо Сака (24-я), Габриэл Мартинелли (27-я), Мартин Эдегор (45-я), Жоржиньо (86-я, пенальти).

В другом матче группы «Севилья» сыграла вничью с ПСВ (3:3).

«Арсенал» (12 очков) и ПСВ (восемь) гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира. Далее в таблице расположились «Ланс» (пять), «Севилья» (два).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Галатасараем» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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