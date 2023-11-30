Нападающий Джуд Беллингем продолжает устанавливать рекорды после перехода в «Реал».

20-летний англичанин отличился в матче с «Наполи» и стал первым англичанином, который забил 10 мячей в Лиге чемпионов УЕФА до своего 21-летия, и четвёртым в истории, после Холанда (20), Мбаппе (19) и Бензема (12).

Беллингем также является первым игроком в истории «Реала», который забил в каждом из своих первых четырёх матчей в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.