Синхронный провал: «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» потерпели поражение и вылетели из Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» и впервые с 2005 года не смог выйти из группы Лиги чемпионов. Подопечные Эрика Тен Хага нанесли всего один удар в створ ворот в матче, в котором им необходимо было побеждать. Завершила выступление в турнире и «Севилья», уступившая в гостях «Лансу», несмотря на гол Серхио Рамоса. Быстрая контратака в середине второго тайма позволила «Копенгагену» взять верх над «Галатасараем» и второй раз в истории добраться до 1/8 финала, а точный удар Алекса Кабрала помог «Бенфике» на 92-й минуте выиграть у «Зальцбурга» со счётом 3:1 и пробиться в Лигу Европы. «Унион» дважды огорчил «Реал» в Берлине, в том числе усилиями Алекса Крала, но всё равно потерпел поражение.

Блёклая игра «Манчестер Юнайтед»

Перед началом группового этапа Лиги чемпионов мало кто мог предположить, что к последнему туру «Манчестер Юнайтед» почти лишится шансов на выход в плей-офф и окажется под угрозой вылета из еврокубков вообще. Однако осечка в матче с «Галатасараем» поставила его в крайне непростое положение. Теперь для того, чтобы занять второе место в квартете А, требовалось не только обыгрывать уже обеспечившую себе первую строчку «Баварию» в домашних стенах, но и рассчитывать на то, что «Копенгаген» и «Галатасарай» в очном противостоянии разойдутся миром.

Вопреки ожиданиям, хозяева не бросились на штурм чужих ворот. Они действовали чрезмерно аккуратно, словно опасаясь острых контрвыпадов соперника и особенно Гарри Кейна. В результате за весь первый тайм манкунианцы не создали ни единого момента. Вспоминается разве что дальний выстрел Люка Шоу, после которого Мануэль Нойер перевёл снаряд на угловой. Атаки мюнхенцев смотрелись куда интереснее. Периодически возникало ощущение, что оборона красных вот-вот дрогнет, но они держались. В довершение травму получил ключевой центральный защитник Гарри Магуайр. Вместо него пришлось экстренно бросать в бой ветерана Джонни Эванса, который до того провёл в текущем сезоне ЛЧ всего 15 минут.

Во второй половине на поле принципиально ничего не изменилось. Подопечные Эрика тен Хага, хотя и больше владели мячом, почти не проникали в чужую штрафную и надеялись на дальние выстрелы. Окончательно интрига умерла на 71-й минуте. Великолепно в данном эпизоде сыграл Кейн. Он выполнил разрезающую передачу на ход Кингсли Коману в штрафную между Рафаэлем Вараном и Диогу Далотом, а француз легко переиграл Андре Онану.

Таким образом, МЮ не только вылетел из еврокубков, но и впервые за 18 лет финишировал на дне группы в ЛЧ и стал первым представителем Англии, дважды занявшим четвёртое место в основном этапе турнира.

Взлёт «Копенгагена»

Вторая строчка в квартете осталась за «Копенгагеном». Победитель матча с «Галатасараем» гарантированно пробивался в 1/8 финала без оглядки на поединок в Манчестере. Понятное дело, что команды под грузом ответственности в первом тайме играли крайне осторожно.

Но после перерыва хозяева всё-таки взломали чужую оборону через фланг. А опередивший визави Лукас Лерагер из пределов вратарской спокойно отправил снаряд в сетку. У стамбульцев оставалось достаточно времени, чтобы даже вырвать победу, но они так и не смогли пробить Камиля Грабару. Особенно сильно поляк помог одноклубникам в компенсированное время, справившись с выстрелами Хакима Зиеша и Мауро Икарди. А на добивании, когда и вратарь оказался бессилен, мяч с линии вынес защитник.

Датская дружина сотворила настоящее чудо, опередив МЮ, и лишь во второй раз в своей истории вышла в плей-офф ЛЧ. Её успех тем удивительнее, что в первом круге удалось набрать всего один балл. Зато в оставшихся турах подопечные Якоба Неэструпа взяли семь, в том числе обыграв манкунианцев и разойдясь миром с «Баварией».

«Севилья» на дне

Провалила выступление в главном еврокубке и «Севилья», которая, попав в один квартет с «Лансом» и ПСВ, заняла последнюю строчку. Более того, она оказалась лишь пятой испанской командой в истории, не одержавшей побед на групповом этапе турнира.

В последнем туре ей требовалось на выезде обыгрывать французский коллектив, чтобы просто продолжить выступление в Лиге Европы. При этом она ещё и осталась без поддержки. Накануне матча министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен объявил о запрете болельщикам посещать выездные встречи. В итоге около 300 фанатов гостей не попали на стадион «Боллар-Делелис».

Несмотря на это, они владели инициативой и создавали подходы. Например, Адрия Педроса пробил в перекладину. Однако хозяева в ходе редкой контратаки по истечении часа заработали пенальти. Центральный защитник Факундо Медина ворвался в чужую штрафную и вынудил Бубакари Сумаре нарушить правила, а Пшемыслав Франковски не оставил шансов Марко Дмитровичу. Но вскоре Медина отличился уже со знаком минус, привезя одиннадцатиметровый в собственные ворота. Серхио Рамос также оказался точен и с 17 голами вышел в лидеры гонки бомбардиров среди защитников за всю историю турнира. Кроме того, в возрасте 37 лет и 257 дней он оказался самым старым футболистом, реализовавшим одиннадцатиметровый в ЛЧ.

В концовке действующий обладатель ЛЕ вынужден был раскрываться и идти вперёд большими силами, за что поплатился. На 96-й минуте игроки «Ланса» убежали вперёд, и вышедший на замену Анжело Фюльжини, перебросив голкипера, поставил точку.

Пять голов в Берлине

Куда успешнее выступил в главном еврокубке «Реал», который стал пока единственной дружиной, не допустившей осечек на групповом этапе. Повторить его успех способен лишь «Манчестер Сити». При этом победа над «Унионом» в Германии далась непросто. Берлинцы сохраняли шансы на попадание в ЛЕ и дали фавориту бой.

Они активно начали поединок и с ходу создали несколько моментов. Однако мадридцы быстро забрали снаряд под контроль и вынудили визави прижаться к штрафной. Казалось, гол назревает, но забит он был не в те ворота. Причём гости заработали пенальти в концовке первого тайма, но Лука Модрич пробил прямо по центру, и Фредерик Рённов отразил выстрел ногой. А в компенсированное время Кевин Фолланд воспользовался провалом в чужой обороне и реализовал выход один на один.

Во второй половине преимущество подопечных Карло Анчелотти стало ещё более ощутимым. До поры соперников выручал датский вратарь. Но и он не был в состоянии постоянно терпеть такое давление. А в составе сливочных неожиданно блеснул Хоселу. В матче предыдущего тура с «Наполи» он упустил массу шансов и отличился лишь в концовке. Но на «Олимпиаштадионе» он попал в основу и оформил дубль, в обоих случаях замкнув подачи партнёров с фланга. К чести хозяев, они боролись до последнего и едва не спаслись. Сравнял счёт на 85-й минуте великолепным дальним выстрелом вышедший на замену бывший хавбек «Спартака» Алекс Крал. Но едва ли не в ответной атаке чеху не менее эффектным ударом ответил Даниель Себальос.

Так берлинцы завершили выступление в еврокубках вслед за МЮ и «Севильей». Второе же место в квартете С сохранил за собой «Наполи», который ещё до перерыва отправил в ворота «Браги» два безответных мяча.

Гол Ди Марии прямым ударом с углового

А вот «Бенфика», напротив, в последний миг вырвала путёвку в плей-офф ЛЕ в очном противостоянии с «Зальцбургом» на выезде. Спасение лиссабонцев нельзя не отметить, поскольку в преддверии игры они отставали от оппонента на три очка, а в первой очной встрече уступили дома — 0:2. То есть им необходимо было брать верх с разницей в три мяча.

В сложный момент повёл партнёров за собой Анхель Ди Мария. Ветеран до того не набрал в нынешнем сезоне ЛЧ ни очка, но в Австрии включился. Для начала он отметился невероятным голом прямым ударом с углового, а незадолго до перерыва ассистировал Рафаэлу Силве.

По истечении часа Лука Сучич, казалось, убил интригу. Теперь «орлам» требовалось забивать ещё. Но они не прекратили сопротивление и были вознаграждены на 92-й минуте. А главным героем стал Артур Кабрал. Не успел форвард выйти на замену, как первым касанием замкнул прострел Фредрика Эурснеса пяткой. Это позволило коллективу Роджера Шмидта опередить оппонента по дополнительным показателям. Пусть разница мячей в очных матчах у них одинаковая, «Бенфика» оказалась выше по количеству мячей в гостях.