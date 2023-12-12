Рамос установил рекорд Лиги чемпионов по голам среди защитников

Защитник «Севильи» Серхио Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников.

Испанец с пенальти оформил гол в ворота «Ланса» на 79-й минуте матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, на счету Рамоса 17 голов в клубном турнире. Защитник опередил Роберто Карлоса и Жерара Пике, у которых по 16 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».