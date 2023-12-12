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«Ланс» одержал победу над «Севильей» в матче Лиги чемпионов УЕФА

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«Ланс» одержал победу над «Севильей» в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.
«Ланс» одержал победу над «Севильей» в матче Лиги чемпионов УЕФА
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе кроваво-золотых мячи забили Пшемыслав Франковски (63-я минута) и Анжело Фюльжини (90+6). У севильцев отличился Серхио Рамос (79-я). 

«Севилья» заняла четвёртое место в таблице группы B с двумя очками и завершила своё выступление на еврокубках. «Ланс» набрал восемь очков и вышел в раунд плей‑офф Лиги Европы.

Ранее Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников.

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