«Ланс» одержал победу над «Севильей» в матче Лиги чемпионов УЕФА
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе кроваво-золотых мячи забили Пшемыслав Франковски (63-я минута) и Анжело Фюльжини (90+6). У севильцев отличился Серхио Рамос (79-я).
«Севилья» заняла четвёртое место в таблице группы B с двумя очками и завершила своё выступление на еврокубках. «Ланс» набрал восемь очков и вышел в раунд плей‑офф Лиги Европы.
Ранее Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников.