Тен Хаг опроверг информацию о натянутых отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед»
- AP
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«Меня не волнует этот шум. К нему привыкли. То же самое было и в «Аяксе», но в маленькой стране, где меньше людей», — цитирует тен Хага BBC.
6 декабря «Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение «Челси» в матче 15-го тура АПЛ — 2:1.
МЮ с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Челси» (19) располагается на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что половина игроков МЮ не поддерживает тен Хага.