Тен Хаг опроверг информацию о натянутых отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о неблагоприятной атмосфере в команде.

«Меня не волнует этот шум. К нему привыкли. То же самое было и в «Аяксе», но в маленькой стране, где меньше людей», — цитирует тен Хага BBC.

6 декабря «Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение «Челси» в матче 15-го тура АПЛ — 2:1.

МЮ с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Челси» (19) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что половина игроков МЮ не поддерживает тен Хага.