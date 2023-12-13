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«Наполи» обыграл «Брагу» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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«Наполи» одержал победу над «Брагой» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе неаполитанского клуба мяч забил Виктор Осимхен на 33-й минуте. У «Браги» на свой счёт гол записал Сердар Саатчи на девятой. 

В другой встрече группы D мадридский «Реал» обыграл «Унион» со счётом 3:2 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Брага» с третьей позиции отправится в стыковые матчи Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» и «Интер» не выявили победителя в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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