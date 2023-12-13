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«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов

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«Реал Сосьедад» и «Интер» не выявили победителя в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и играл 77 минут. На 44-й россиянин получил дебютную жёлтую карточку после того, как двумя руками прихватил полузащитника «Интера» Давиде Фраттези в центре поля.

«Реал Сосьедад» с 12 очками занял первое место в таблице группы D и вместе с «Интером» вышел в плей-офф чемпионата. 

В другом матче группы «Бенфика» обыграла «Зальцбург» со счётом 3:1 и вышла в стыковые матчи Лиги Европы. 

Ранее вратарь «Баварии» Мануэль Нойер установил личный рекорд во время матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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