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«Арсенал» не сумел обыграть ПСВ в матче Лиги чемпионов УЕФА

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«Арсенал» и ПСВ сыграли вничью в заключительном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Арсенал» не сумел обыграть ПСВ в матче Лиги чемпионов УЕФА
  • AP
  • © Patrick Post

Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе красно-белых отличился Йорбе Вертессен (50-я минута). У «канониров» забил Эдди Нкетиа (42-я).

«Арсенал» занял первое место в таблице группы B с 13 очками, ПСВ (девять очков) вышел в плей‑офф турнира со второй строчки. Соперники команд в 1/8 финала Лиги чемпионов станут известны в ходе жеребьевки 18 декабря.

Ранее «Ланс» одержал победу над «Севильей» в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

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