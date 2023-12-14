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Хави заявил, что игроки «Барселоны» чувствуют себя некомфортно

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Главный тренер испанской «Барселоны» Хави сообщил, что его подопечные переживают из-за двух поражений подряд.

«Конечно, я озабочен нашими результатами. Это нормально. Команда сейчас чувствует себя некомфортно. Мы проиграли два матча подряд Нам нужно быть самокритичными, пришло время совершенствоваться», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

При этом он подчеркнул, что каталонская команда достигла своей цели, заняв первое место в группе.

«Теперь надо восстановить ту уверенность, которая у нас была ранее. Нам нужно ломать эту динамику», — добавил Хави.

«Барселона» проиграла «Антверпену» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Игра шестого тура группы Н на стадионе «Босёйлстадион» в Антверпене завершилась со счётом 3:2.

«Барса» с 12 очками выиграла группу Н. Далее расположились «Порту» (12), «Шахтёр» (девять), «Антверпен» (три).

Ранее сообщалось, что Левандовски повторил личный антирекорд на групповом этапе Лиги чемпионов.

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